GÖREV Vakfı İzmir Temsilciliği gönüllüleriyle buluştu. Temsilciliğin kurulmasının birinci yılı nedeniyle bir kokteyl düzenlendi ve destekçilere bir yıl içerisinde neler yapıldığı anlatıldı.

İletişim Gönüllüleri Vakfı İzmir Temsilciliği kuruluşunun 1 yılında üye ve dostlarıyla buluştu.



Buluşmaya katılanlar arasında Vatan Partisi Genel Saymanı Serhan Bolluk, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Rifat Mutlu, Türk-İş 3. Bölge Temsilcisi Süleyman Yıldırım, grevde olan İZBAN çalışanlarını temsil eden işçiler ve vakıf gönüllüleri katıldı.



Serhan Bolluk yaptığı konuşmada "Vatan savaşı verilirken herkesin üzerine büyük sorumlulukların düştüğünü" hatırlattı "Üretici devriminin peşindeyiz" dedi.



Bolluk, katılımcıları yaşanan kağıt krizi nedeniyle Aydınlık Gazetesi seferberliğine de davet etti.





HABER: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ

KAMERA: AKIN KARA

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