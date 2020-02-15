Görev Vakfı'nın Mütevelliler Heyeti Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı
Ulusal Kanal, Ulusal Radyo ve Aydınlık Gazetesi'nin dahil olduğu Görev Vakfı'nın Mütevelliler Heyeti Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı. Toplantıda yeni görevler için kollar sıvandı. İzmir'de kurulacak bir huzurevi için de harekete geçildi.
GÜNDEM 15.02.2020, 18:15
İletişim Gönüllüleri ve Görevlileri GÖREV Vakfı Mütevelliler Heyeti Olağan Genel Kurul toplantısını yaptı.
Saygı duruşu ve İstiklâl Marşının arından 2020 yılının ilk toplantısı başladı.
İstanbul'da yapılan toplantıda yeni görevler için kollar sıvandı.
İzmir'de yapılması planlanan huzurevi ve yaşlı bakımevi için harekete geçildi.
Sosyal sorumluluk projelerine imza atan Görev Vakfı huzurevi projesini diğer illere de yaymak istiyor.
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