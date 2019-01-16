Akit gazetesinin hedef göstermesi sonucu dün görevinden alınan Cemil Kılıç, Ulusal Kanal'a konuştu. Halil Nebiler'in sunduğu Televizyon Gazetesi programına telefonla bağlanan Cemil Kılıç "dile getirdiğimiz görüşler bir kısım gerici tarikat ve cemaatlerde olumsuz olarak anlaşılıyor" dedi.

Cemil Kılıç'ın açıklaması özetle şöyle:



"Son bir yıldır bazı yayın organları ve cemaat liderleri tarafından hedef gösteriliyordum. Sonuç itibariyle böyle bir muameleye maruz kaldık. Milli Eğitim müfettişleri dün görevden uzaklaştırıldığımıza dair yazı tebliğ ettiler. Daha sonra İl Milli Eğitim Müdürülüğü'ne ifade vermek üzere çağırıldım. Yaklaşık 3 saat kadar bir ifade verdik. Bakıyorum bugün bazı tarikat ve cemaat liderleri kutlama yapıyor. Bazı malum yayın organları bunun kendilerinin bir başarısı gibi kutlama yapıyorlar. Biz bunu Türk milletinin vicdanına havale ediyoruz. Hak yerini bulacaktır. Mücadelemiz sürecektir. Laik cumhuriyeti Atatürk ilve ve devrimleri,ni savunmaya devam edeceğiz. Biz Börekçizade Mehmet Rıfat Efeni'nin yolunu takip ediyoruz Atatürk devrimlerine sadakat konusunda onu örnek alıyoruz. Sesimizi duyurduğunuz için size de çok teşekkür ediyoruz. "



Halil Nebiler'in "ne ile suçlanıyorsunuz" sorusu üzerine, "Suçlamaları "sen bir öğretmensin siyasi ve dini görüşlerini açıklayamazsın" diyorlar. Oysa ben bir ilahiyatçıyım dini görüşlerimi açıklayabilirim. Son derece aykırı görüşler de açıklayabilirim. Burası demokratik bir ülke hiç kimse inancından dolayı düşüncesinden dolayı yadırganamaz, yargılanamaz, ötekileştirilemez. Bu bi suç olarak telakki edilemez. Bu bir anayasal haktır. Öte yandan ben bi sendika yöneticisiyim, kanunen açıklama yapma demeç verme hakları vardır. bu bakımdan hakkımızda başlatılan işlem kanuni temelden yoksun bir işlem." şeklinde ifade etti.



"BAKANLIĞIMIZIN BENİ KORUMAYA ALMASINI BEKLERDİM"



Akit Gazetesi tarafından hedef gösterilmesine ilişkin, "Bazı yayın organlarının beni hedef göstermesi karşısında Türkiye cumhuriyeti Devletimizin ve Bakanlığımızın beni korumaya almasını beklerdim" diyen Kılıç, "Soruşturma devam ediyor, umuyorum ki soruşturma neticesinde görevime iade edilirim. Bazı yayın organlarının beni hedef göstermesi karşısında Türkiye cumhuriyeti Devletimizin ve Bakanlığımızın beni korumaya almasını beklerdim. Ama tam tersine hakkımda başlatılan linç kampanyasına neredeyse destek olurcasına böyle bir muameleye maruz kaldım." dedi.



"DİLE GETİRDİĞİMİZ GÖRÜŞLER GERİCİ TARİKAT VE CEMAATLERDE OLUMSUZ TELAKKİ EDİLİYOR"



"Dile getirdiğimiz görüşler özellikle bir kısım gerici tarikat ve cemaatlerde olumsuz olarak telakki ediliyor. Onların din anlayışına aykırı adlediliyor. Hiçbir şekilde devletimize cumhurbaşkanımıza hakaret saygısızlık söz konusu olmamıştır. biz düşüncelerimizi hakaret etmeden de açıklayacak donanıma sahibiz. Şunu da ifade edeyim, Cumhurbaşkanımız "islam güncellenmeli 1400 yıl önceki haliyle yaşanmmaz" dediğinde kendisini destekleyen yazılar yazmıştım. Bu konuda her türlü katkıyı verdiğini de ifade etmiştim. Bana sunulan dosyada bu yöndeki yazılarım yer almıyordu. Aslında bizim söylediklerimizi devletin en tepesindeki cumhurbaşkanı da söyledi. Biz ilahiytatçı olarak daha detaylı olarak açıkladık. cuımhurbaşkanı da din güncellenmeli bugüne göre yorumlanmalı biçiminde açıklamalar yapmıştı. O zaman da belli çevreler cumhurbaşkanımıza tepkiler göstermişti. "







