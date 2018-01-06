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Görevden alınan CHP'li Murat Hazinedar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

İstanbul Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan CHP'li Murat Hazinedar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Hazinedar, "Sayın Cumhurbaşkanı bugün talimat vermiş. Oğluma ve eşime pasaportları yarın iade edilecek. Her şeye rağmen kedisine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı

Görevden alınan CHP'li Murat Hazinedar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

CNN TÜRK'te Ahu Özyurt'un sunduğu Türkiye'nin Gündemi programında Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılması tartışıldı.

HAZİNEDAR'DAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Hazinedar, programın konuklarından Hukukçu Uğur Poyraz'a mesaj göndererek görevden uzaklaştırılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Hazinedar, "Sayın Cumhurbaşkanı bugün talimat vermiş. Oğluma ve eşime pasaportları yarın iade edilecek. Her şeye rağmen kedisine teşekkür ederim. Bugün öğleden sonra aradılar" açıklamasında bulundu.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa ziyareti öncesi, "Sayın Başkan'ın ailesiyle ilgili konuda da yurt dışına çıkışına hukuki bir engel olmadıktan sonra İçişleri Bakanlığı'mızın böyle bir engelleme yapacağına ihtimal vermiyorum. Bunları İçişleri Bakanımızla da konuşuruz. Gerçekten mani bir durum yoksa zaten önü de açılır." ifadelerini kullanmıştı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #chp #beşiktaş #murat hazinedar #erdoğan
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