5 ay ara ile yaşana tren kazaları ile eleştirilerin odağı haline gelen Devlet Demir Yolları Genel Müdürü İsa Apaydın görevden alındı. Bir görevden alma da Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nde oldu.

Önce Çorlu ardından Ankara... Türkiye 5 ay ara ile yaşanan tren kazaları ile sarsıldı. Çorlu'da 24, Ankara'da 9 kişi hayatını kaybetti...



TCDD İşletmeler Genel Müdürü İsa Apaydın eleştirilerin hedefindeki isim oldu. Tepkiler öylesine fazlaydıyki, çareyi hayatını kaybedenlerin yakınlarını sosyal medya hesapları üzerinden engellemekte buldu.



Bir süredir TCDD Genel Müdürü Apaydın'ın iki büyük kaza nedeniyle görevine son verileceği iddia ediliyordu. Yerel seçim öncesi de resmen görevden alındı.



Devlet Demir Yolları Genel Müdürü Apaydın gece operasyonuyla görevden alındı. Yerine ise vekâleten Ali İhsan Uygun atandı.



Görevden alınan tek kişi Apaydın değildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Hızır Reis Deniz'in de görevine son verildi. Deniz'in yerine ise Durmuş Ünüvar getirildi.



Devlet Demir Yolları Taşımacılık Genel Müdürü Veysi Kurt ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Funda Ocak geçen hafta emekliye ayrılmıştı.



Görevinden ayrılan Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Erol Çıtak ise Ulaştırma Bakanlığı özel kalemliğinde görevlendirilmişti.



ulusal.com.tr