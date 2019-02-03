Görme engelliler gizli oy hakkı için mücadele ediyor. Engelsiz Yaşam Derneği, YSK'nın yerel seçimler için özel şablona izin verdiğini ancak şablonları bastırmayı reddettiğini söyledi. Dernek Başkanı Engin Yılmaz, Anayasa Mahkemesi'ne yaptıkları başvurudan sonuç çıkmazsa, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceklerini söyledi.

Türkiye'de ulaşımdan, eğitime bir çok alanda sıkıntı yaşayan görme engelliler şimdi de oy mücadelesi veriyor.Hürriyet'in haberine göre Engelsiz Erişim Derneği, konuyla ilgili Yüksek Seçim Kuruluna başvuruda bulundu.Gizli oy hakkı için mücadele eden dernek, Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı ile oy pusulası şablonu geliştirdi.Bu şablon sayesinde görme engelli vatandaşlar, kimsenin yardımı olmadan, tek başına oy kullanma özgürlüğünü elde etmiş oluyor. Yüksek Seçim Kurulu'ndan şablon için izin geldi. Şablon Boğaziçi Üniversitesi tarafından bastırıldı ve 5 bin tanesi 2017 referandumunda kullanıldı.Sonrasında başka bir şablon da 24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kullanuldı ancak sadece 3 bin adet bastırılabildi.YSK, şablonları basmayı reddediyor. Bu yüzden dernek, Anayasa Mahkemesine başvurdu. Dernek Başkanı Engin Yılmaz, sonuç çıkmazsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gideceklerini söyledi."YSK’nın oy pusulası şablonlarını bastırma talebimizi reddetmiş olması, hazırlama ve temin etme konusunu vatandaşa bırakması, seçimlerin yargı organları eliyle yürütüleceğine ilişkin Anayasa’nın 79. maddesine aykırı. Dernek olarak şablonu bastıracak bütçemiz yok. AYM’ye başvurduk. Sonuç çıkmazsa AİHM’ye gideceğiz. Bizim gücümüz şablonları bastırmaya yetmez. Evden çıkamayan hasta, engelli seçmen için seyyar sandık gönderiliyor. Bize de gizli oy kullanma hakkımız verilmeli"Birleşmiş Millerler Engelli Hakları sözleşmesine göre devlet bu ghizmeti vermek zorunda. Sözleşme, devletlere engellilerin siyasi haklarını güvence altına almaları görevini veriyor.