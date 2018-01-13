Takvim yapraklarına göre, Görme Engelliler Farkındalık Oluşturma Haftasındayız. Her yıl 7 ila 14 Ocak tarihlerinde yapılan farkındalık haftasına rağmen görme engellilerin sorunları çözülmüyor. Görme engelliler eğitim olanaklarının artırılmasını istiyor

7 ila 14 Ocak tarihlerindeki Görme Engelliler Farkındalık Oluşturma Haftası nedeniyle görme engellilerin sorunları bir kez daha gündeme geldi.



Türkiye Körler Federasyonu Başkanı Turhan İçli, Beyaz Baston Haftası kapsamında görme engellilerin sorunlarını ve çözüm önerilerini Ulusal Kanal'a anlattı.



Görme engellilere daha çok istihdam alanı yaratılmasını isteyen İçli, kendileri için eğitim koşullarının da iyileştirilmesini talep etti.



İçli, görme engellilerin hayatlarının her alanında kullandığı "Beyaz Baston" için devletin verdiği 22 liralık desteğin yetersiz olduğu görüşünde.



Görme engellilerin hayatını zorlaştıran bir diğer konu ise resmi işlerinde yanlarında 2 tanık bulundurma zorunluluğu. Tanık zorunluluğuna karşı mücadele ettiklerini belirten Turhan İçli, bir takım geri adım olduğunu ancak noterlerde bu uygulamanın devam ettiğini ifade etti.



HABER: HASRET KAYA

KAMERA: UĞUR MARANGOZ