Görüntüler tepki çekmişti... Mersin'deki çocuk evi skandalında karar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mersin'de bulunan çocuk evleri sitesinde bir çocuğun şiddete maruz kaldığı yönündeki haberlere ilişkin bir bilgilendirme yaptı. Basın organlarında ve sosyal medya platformlarında dolaşıma giren görüntülerin ardından yapılan açıklamada, söz konusu olayın 2024 yılında meydana geldiği ve Bakanlık tarafından o tarihte tespit edilerek derhal yasal sürecin başlatıldığı vurgulandı.

İŞ AKİTLERİ FESHEDİLDİ, MEMURİYETTEN ÇIKARILDILAR

Bakanlık müfettişleri tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma neticesinde, olaya karışan veya ihmali bulunan personel hakkında en üst sınırdan cezai işlemler uygulandı. Yapılan incelemeler sonucunda ilgili kişilerin iş akitlerinin feshedilmesi, memuriyetten çıkarılma ve üst sınırdan yevmiye cezaları gibi çeşitli yaptırımların hayata geçirildiği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında Mersin'deki bir kuruluş personeliyle ilgili yer alan haberler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Haberlerde bahsi geçen görüntülere dair olay çocuk evleri sitesinde 2024 yılında İl Müdürlüğümüz tarafından tespit edilmiş olup, ivedilikle inceleme başlatılmıştır. Bakanlığımız müfettişlerince yürütülen kapsamlı soruşturma neticesinde hem adli hem de idari süreçler titizlikle işletilmiştir. Bu kapsamda ilgili personeller hakkında iş akdinin feshedilmesi, memuriyetten çıkarma, üst sınırdan yevmiye cezaları da dahil olmak üzere farklı işlemler uygulanmıştır. Ayrıca ilgili kuruluş müdürünün idari görevi sonlandırılmıştır. Bakanlığımız tarafından tespit edilen tüm eylemler adli soruşturma ve idari disiplin süreçlerinde değerlendirilmektedir. Hiçbir eylemin cezasız bırakılmaması için ilgili değerlendirme süreçleri devam etmektedir. Bakanlık olarak her vakayı titizlikle takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız"