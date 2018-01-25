Amerika'nın Afrin cephesinde Türk ordusuyla karşı karşıya gelmesi üzerine Trump telefona sarıldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı. Görüşmenin gündemi "Zeytin Dalı Harekâtı" oldu. Görüşme sonrası diplomatik söz düellosu başladı. Washington'un "Karşı karşıya gelmeyelim" çıkışına Türkiye'nin yanıtı netti "Önce silahları toplayın. "

Mehmetçik Afrin'de terör örgütüne kök söktürürken Amerika, Türkiye'den görüşme talep etti. Talep bizzat Amerika Başkanı Donald Trump'tan geldi.Zeytin Dalı Harekatı'nın 6'ıncı gününe girerken telefonun bir ucunda Trump, bir ucunda Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı. Masadaki dosya Türkiye'nin Afrin harekatıydı.Görüşmenin öne çıkan başlığı Afrin'de Amerika ve Türkiye'nin karşı karşıya gelmesi olasılığı oldu.Türk ordusu Afrin'de kararlılıkla ilerlerken Trump üstü kapalı tehditler savurdu. Erdoğan'a "Türk ve Amerikan askeri sahada karşı karşıya gelmesin" dedi. İtidal talebinde bulundu.Görüşme bitti, tartışma başladı. Peş peşe karşılıklı açıklamalar yapıldı.Amerika'nın "karşı karşı gelmeyelim" çıkışına Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ yanıt verdi.ABD yönetimi Türkiye ile karşı karşıya gelmeyi istemiyorsa ki istemiyor, biz de istemiyoruz Türkiye olarak, bunun yolu belli teröristlere verilen desteklerin kesilmesidir.Bozdağ, Amerika'yı uyardı, Türk ordusu ile karşılaşamka istemeyen Amerika'nın, Suriye'de eğitiği PKK/PYD'nin silahlarını toplamasını şart koştu.Bizimle bir dayanışma içine ABD girmek istiyorsa, bunun yolu basit. Silah vermeyi durduracak, verdiği silahları toplayacak ve PYD/YPG teröristlerine 'Türkiye'ye karşı mücadele etmeyin, bu işi bırakın ve siz Fırat'ın doğusuna çekilin' diyecek.Bozdağ, bir kez daha Amerika'nın silah desteğini kesme sözü verdiğini ancak bu sözlerin tutulmadığını da hatırlattı.