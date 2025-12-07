Gözaltına alınan Ahmet Çakar hastaneye kaldırıldı
Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski hakem Ahmet Çakar, kendisini iyi hissetmediğini söylemesi üzerine tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.
Futbolda bahis ve şike soruşturmasındaki yeni operasyon dalgasında gözaltına alınan eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Çakar’ın cuma günü gözaltına alındığı, ifade işlemleri sırasında kendisini iyi hissetmediğini söylemesi üzerine sağlık ekiplerinin çağrıldığı öğrenildi. Yapılan kontrollerin ardından Çakar, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.