Gözaltına alınan Ahmet Çakar hastaneye kaldırıldı

Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski hakem Ahmet Çakar, kendisini iyi hissetmediğini söylemesi üzerine tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Gözaltına alınan Ahmet Çakar hastaneye kaldırıldı
Yayınlanma: Güncellenme:

Futbolda bahis ve şike soruşturmasındaki yeni operasyon dalgasında gözaltına alınan eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Çakar’ın cuma günü gözaltına alındığı, ifade işlemleri sırasında kendisini iyi hissetmediğini söylemesi üzerine sağlık ekiplerinin çağrıldığı öğrenildi. Yapılan kontrollerin ardından Çakar, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Ortalık savaş alanına döndü! Gaziantep’te hububat yüklü 3 tır birbirine girdiOrtalık savaş alanına döndü! Gaziantep’te hububat yüklü 3 tır birbirine girdiYurt
Sosyal politika uzmanı vatandaşlık maaşının detaylarını anlattıSosyal politika uzmanı vatandaşlık maaşının detaylarını anlattıEkonomi
TBMM'de kritik hafta! 14 günlük bütçe görüşmeleri başlıyorTBMM'de kritik hafta! 14 günlük bütçe görüşmeleri başlıyorGündem
Ahmet Çakar
Günün Manşetleri
Büyükçekmece adliye soygununda gelişme
2026 bütçesi görüşmeleri yarın başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maduro ile görüştü
“Haberler gerçek dışı, bahis söz konusu değil”
CHP'de yeni MYK belli oldu
Türk limanları Kasım ayında tarihi rekor kırdı
Gürbulak'ta 394 kilogram metamfetamin ele geçirildi
Tuzla'da fabrika yangını
Bakanlık ve kurumlarda üst düzey atamalar
Ünlü spikerler gözaltına alındı
Çok Okunanlar
BİM 9 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 9 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!
Altın fiyatlarında düşüş! İşte 7 Aralık 2025 güncel altın satış fiyatları Altın fiyatlarında düşüş! İşte 7 Aralık 2025 güncel altın satış fiyatları
Faizler zirvede: 800 bin TL’nin 32 günde kazandırdığı tutar belli oldu Faizler zirvede: 800 bin TL’nin 32 günde kazandırdığı tutar belli oldu
Sosyal politika uzmanı vatandaşlık maaşının detaylarını anlattı Sosyal politika uzmanı vatandaşlık maaşının detaylarını anlattı
Zeytinburnu'nda bir taksici bıçaklanarak öldürüldü Zeytinburnu'nda bir taksici bıçaklanarak öldürüldü