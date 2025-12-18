Gözaltına alınan Aleyna Tilki, İrem Sak ve Danla Biliç serbest bırakıldı

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Aleyna Tilki, İrem Sak ve Danla Biliç, Adli Tıp'taki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında sabah saatlerinde gözaltına alınan ünlü isimlerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında şarkıcı Aleyna Tilki, oyuncu İrem Sak ve sosyal medya fenomeni Danla Biliç’in de bulunduğu şüpheliler, Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

KAN VE SAÇ ÖRNEĞİ ALINDI

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şafak vakti düzenlenen operasyonla gözaltına alınan isimler, sağlık kontrolü ve teknik inceleme için Adli Tıp'a sevk edildi. Burada yapılan kan ve saç örneği verme işlemlerinin ardından, ifadeleri tamamlanan ünlü isimlerin serbest bırakıldığı öğrenildi.

YAKALAMA KARARI

Soruşturma derinleşirken, operasyon kapsamında adreslerinde bulunamayan Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şensözlü ile yurt dışında oldukları tespit edilen Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında savcılık tarafından yakalama kararı çıkarıldı. Toplamda 12 şüpheliyi kapsayan dosyada adli sürecin devam ettiği bildirildi.

aleyna tilki Danla Bilic
