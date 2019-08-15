Dün gece UEFA Süper Kupa maçında Liverpool ile Chelsea maçında sahaya giren "Deli Mi Ne" isimli YouTube kanalının sahibi Ali Abdülselam Yılmaz Instagram hesabını kapattı. Ali Abdülselam Yılmaz ve onu görüntüleyen 4 arkadaşı bu sabah savcının talimatıyla gözaltına alındı. Ali Abdülselam Yılmaz ve dört kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakimlik, 5 şüphelinin tamamı hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve ikametlerine en yakın karakola belirli aralıklarla imza atma şeklinde adli kontrol uygulanarak serbest bırakılmalarına hükmetti.

Dün gece UEFA Süper Kupa maçında Liverpool ile Chelsea, Vodafone Park’ta karşılaştı. Maç esnasında sahaya giren bir kişi güvenlik görevlileri tarafından çıkarıldı. Paylaşılan görüntüler sonrası sahaya giren kişinin 'Deli Mi Ne' isimli YouTube kanalının sahibi Youtuber Ali Abdülselam Yılmaz olduğu öğrenildi.



Sahaya girmesinin ardından Deli Mi Ne kanalının sahibi Ali Abdülselam Yılmaz'a sosyal medyadan tepki yağdı. Youtuber Feser Abdü'nün "Deli Mi Ne" isimli kanalı yüz binlerceabone kaybı yaşadı. Sahaya girilmesine tepki gösterenler kanalı boykot etti.



Bu gelişmeler yaşanırken Deli Mi Ne YouTube kanalının sahibi Ali Abdülselam Yılmaz Instagram hesabını kapattı.



Yılmaz'ın Instagram hesabına girmeye çalışan kullanıcılar "kullanıcı bulunamadı" uyarısıyla karşılaştı.







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