Gözaltına alınan Diyarbakır Kulp Belediye Başkanı HDP'li Mehmet Fatih Taş kimdir, kaç yaşında, nereli
Diyarbakır'da terör saldırısı sonrası gözaltına alınan Kulp Belediye Başkanı HDP'li Mehmet Fatih Taş'ın kim olduğuna dair araştırmalar yapılıyor. Peki Gözaltına alınan Kulp Belediye Başkanı HDP'li Mehmet Fatih Taş kimdir, kaç yaşında, nereli?
GÜNDEM 13.09.2019, 16:36
Diyarbakır'da terör saldırısı sonrası gözaltına alınan Kulp Belediye Başkanı HDP'li Mehmet Fatih Taş'ın kim olduğuna dair araştırmalar yapılıyor.
Peki Gözaltına alınan Kulp Belediye Başkanı HDP'li Mehmet Fatih Taş kimdir, kaç yaşında, nereli?
MEHMET FATİH TAŞ KİMDİR
Doğum Yeri : Diyarbakır/ Türkiye
İlk, orta ve lise eğitimini Diyarbakır'da tamamlayan Taş, Anadolu Universitesi Sosyoloji bölümünden mezun oldu.
Özel bir şirkette yöneticilik yapan Ay, evli ve 3 çocuk babası.
Mehmet Fatih Taş, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde HDP'nin Diyarbakır Kulp Belediye Başkan Adayı olmuştu.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P