Gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel Erzurum'a getirildi

Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku soruşturması kapsamında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" şüphesiyle Elazığ'da gözaltına alınan dönemin Valisi Tuncay Sonel, Erzurum'a getirildi.

Simge Sarıyar
Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada adli süreç genişliyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla hakkında soruşturma başlatılarak görevden el çektirilen ve açığa alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Elazığ'da emniyet ekipleri tarafından gözaltına alınmasının ardından Erzurum'a nakledildi.

DELİLLERİ YOK ETME VE GİZLEME ŞÜPHESİ

Soruşturma, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülüyor. Başsavcılık makamı, mevcut dosya kapsamında Tuncay Sonel'in "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçunu işlediğine ilişkin yeterli şüphenin bulunduğunu değerlendirdi. Bu hukuki tespitin ardından harekete geçen emniyet güçleri, eski Vali Sonel'i Elazığ'da yakalayarak gözaltı işlemini uyguladı.

Elazığ'da gözaltına alınmasının ardından standart prosedür gereği sağlık kontrolünden geçirilen Tuncay Sonel, daha sonra kara yoluyla Erzurum'a getirildi. Doğrudan Erzurum İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen Sonel, Asayiş Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Şüphelinin şubedeki ifade ve sorgu işlemlerine başlandığı bildirildi.

tunceli Gülistan Doku
