Gözaltına alınan gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde hakkında gözaltı kararı çıkarılan Tahir Sarıkaya, dün akşam saatlerinde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki ifade ve işlemleri tamamlanan gazeteci, geniş güvenlik önlemleri altında Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

ŞANTAJ SUÇLAMASIYLA HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

Adliyede savcılık makamına çıkarılan Sarıkaya'nın burada detaylı ifadesi alındı. Soruşturmayı yürüten savcılık, ifade işlemlerini tamamladığı şüpheliyi "şantaj" suçlaması yönelterek tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Hakim karşısına çıkan Sarıkaya, mahkemenin verdiği karar doğrultusunda tutuklandı.

AYNI SORUŞTURMADA CEM KÜÇÜK DE TUTUKLANMIŞTI

Devam eden soruşturmanın geçmiş sürecinde dosyada adı geçen bir diğer isim olan Cem Küçük de adli makamların karşısına çıkmıştı. Söz konusu soruşturma kapsamında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlarından gözaltına alınan Küçük, 1 Ağustos tarihinde sevk edildiği hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.