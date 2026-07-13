Gözaltına alınan Haluk Levent'ten ilk açıklama

AHBAP Derneği'ne yönelik yürütüne soruşturma kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Gözaltına alınan Haluk Levent'ten ilk açıklama
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Soruşturma devam ederken gözaltındaki Haluk Levent, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Levent, Ahbap Derneği ile özel hayatının ilişkilendirilmemesini gerektiğini savunduğu bir mesaj yayınladı.

Levent, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili dostlarım,

Gözaltına alınmadan önceki akşam İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'a mesaj attım. 15 gündür de her gün mesaj atmaya devam ediyorum.

Dedim ki: "Sayın Bakanım, benim özel hayatımı Ahbap ile ilişkilendirmeye çalışıyorlar. Gelin, çok acil gelin; deprem sürecinden bugüne kadar olan her şeyi denetleyin ve kamuoyuyla paylaşın. Kişisel borç-alacak ilişkilerimi Ahbap ile ilişkilendirmeyin." Biliyorum, bu bombardıman altında gerçeği açığa çıkarmak güç ve zaman alacak ama netice olarak haklılığımız tescillenecek.

Sevgili dostlarım, Asıl bombayı bekleyin. Yakında yapacağım açıklamalarda göreceksiniz. En baştan bu sürece nasıl gelindiğini öğrenecek ve hayretler içerisinde kalacaksınız. Tekrar belirteyim: Kişisel borç-alacak ilişkilerimde Ahbap tamamen konu dışıdır.

Ancak ısrarla bununla ilişkilendirilmeye çalışılıyor. Zaman her şeyi gösterecek." 

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