Gözaltına alınan Mehmet Akif Ersoy ve 7 kişi Adli Tıp'a götürüldü: Kan örnekleri alındı

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 kişi, Adli Tıp Kurumu’nda sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheliler hakkında “uyuşturucu madde kullanmak” ve “kullanıma yer sağlamak” suçlamaları bulunuyor.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler, Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin sağlık kontrolü kapsamında kan örnekleri alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada sabah saatlerinde hareketli dakikalar yaşanmış, hakkında gözaltı kararı verilen ve aralarında ekranların tanınan yüzü gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un da bulunduğu 8 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Şüphelilere yöneltilen suçlamalar arasında, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” suçlarının yanı sıra “uyuşturucu madde kullanılmasına yer ve imkan sağlamak” iddialarının bulunduğu öğrenildi.

Soruşturma prosedürü gereği, 8 şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında Adli Tıp Kurumu’na getirildi. Burada kan örnekleri alınan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sorgularının devamı için yeniden İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

