Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı’dan ilk açıklama: "Bir yanlış anlaşılma var"

Adana merkezli 21 ilde yürütülen yasa dışı bahis, kara para aklama ve dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, sağlık kontrolü için getirildiği Adana’da açıklama yaptı. Kütahyalı, “Bir yanlış anlaşılma var” dedi.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında emniyet birimleri, Adana merkezli 21 ilde “yasa dışı bahis, kara para aklama, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık” suçlarına yönelik operasyon düzenledi.

Soruşturma kapsamında aralarında Rasim Ozan Kütahyalı’nın da bulunduğu toplam 200 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda 128 şüpheli gözaltına alındı.

Karayoluyla Adana’ya getirilen Rasim Ozan Kütahyalı, Adana Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Kütahyalı burada basın mensuplarının sorularına, “İyiyim baba, bende öyle bir hareketlilik yok. Bir yanlış anlaşılma var. Öğreneceğiz, yanlış anlaşılma var” yanıtını verdi.

Sağlık kontrolünün ardından Rasim Ozan Kütahyalı ile birlikte 2 kişinin daha sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

