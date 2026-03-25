Gözaltına alındılar: Fikret Orman, Hande Erçel, Hakan Sabancı... 7 İsim narkotik kıskacında!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve uyuşturucu ticaretinden fuhşa teşvike kadar uzanan geniş kapsamlı dosyada flaş gelişmeler yaşanıyor!

YARGI SÜRECİNDE AĞIR SUÇLAMALAR VE DOSYANIN KAPSAMI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlayan ve kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almak", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "fuhşa teşvik ve aracılık etmek" suçlarından yürütülen soruşturmalar sürüyor.

NARKOTİK ŞUBE’DEN ÜNLÜ İSİMLERE EŞ ZAMANLI İŞLEM

Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman, Oyuncu Hande Erçel, Hakan Sabancı dahil 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında Burak Elmas, Didem Soydan, Kerim Sabancı hakkında da gözaltı kararı verildi. Emniyet birimlerinin dosyada adı geçen diğer isimlere yönelik operasyonel süreci devam ediyor.