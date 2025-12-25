Gözaltına alınmıştı: Barış Terkoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı!

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu’nun savcılık ifadesinin tam metni ortaya çıktı.

İfadede Terkoğlu, 2008 yılından bu yana gazetecilik yaptığını belirterek, soruşturmaya konu olan 24.12.2025 tarihli Twitter ve YouTube paylaşımının kendisine ait olduğunu söyledi.

Belgede yer alan ifadesinde, şu sözler yer aldı:

“Polis uyuşturucu aramaya girdi içeride savcı ile karşılaştı! Barış Terkoğlu anlatıyor…” başlıklı videoyu ben paylaştım. Söz konusu video bana aittir.”

KAYNAK AÇIKLAMAYI REDDETTİ

Kaynak açıklamayı reddeden Terkoğlu şu ifadeyi kullandı:

“Video içerisinde anlatmış olduğunuz hususlara ilişkin edinmiş olduğum bilgileri hangi kaynaklardan edindiğimi anayasal güvenence ve basın kanunu hükümleri gereği paylaşmak istemiyorum. Zira bir gazeteci bilgi kaynağını açıklaması halinde mesleğini devam ettiremez.”

Terkoğlu, paylaşıma konu olan olaylarla ilgili:

“Daha sonra sosyal medya siteleri üzerinden gördüğüm kadarı ile bir kaç haber daha yapıldığına şahit oldum. Söz konusu haberlerin içerikleri ile benim paylaşmış olduğum metin arasında herhangi bir farklılık olmadığını hatta diğer haberlerin benim paylaşmış olduğumdan daha detaylı bir içerik olduğunu gördüm.”

TEYİT VURGUNU

İfadede ayrıca, resmi kurum teyidine vurgu yapıldı:

“Avukatlarım aracılığıyla dosyaya sunacağım Twitter (X) uygulaması üzerinden yapılan paylaşımda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir gazeteciye konu ile ilgili açıklama yapmış, yaptığım haberi tamamen doğrulamış hatta bu konu ile ilgili HSK’ya bildirimde bulunduğunu söylemiş, benim verdiğim bilgilerden daha detaylı bilgiler sunmuştur.”

Ayrıca dikkat çeken başka bir bölümde:

“Videoyu paylaştıktan sonra yine sosyal medya uygulamaları üzerinden gördüğüm kadarı ile yapılan diğer haberler ile benim yapmış olduğum haberin doğru olduğunu teyit ettim bunun üzerine yeniden bir tweet attım bu twitiminde uygun görülmesi halinde dosyaya sunacağım.”