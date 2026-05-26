Gözaltına alınmıştı... CHP'li Belediye Başkanı tutuklandı

İzmir’de CHP’li Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet soruşturmasında hareketli dakikalar yaşandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler hakkında emniyetteki işlemler tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerin; ”Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Örgüte Üye Olma (TCK 220), Rüşvet (TCK 252), Görevi Kötüye Kullanma (TCK 257) ve İmar Kirliliğine Neden Olma (TCK 184)” suçlarına ilişkin yürütülen yargılama süreci netleşti.

BELEDİYE BAŞKANI VE İMAR MÜDÜRÜ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan iki kritik isim hakkında nöbetçi mahkemeden tutuklama kararı çıktı. Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ile İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar, çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÜÇ ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer isimlerin durumları da belli oldu. Mahkeme, şüpheliler Nermin Günay, Özden Mustafa İnce ve Sezgin Kuş hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına karar verdi.