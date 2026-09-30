Gözaltına alınmıştı! Dilan Polat hakkında karar belli oldu

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Gözaltına alınmıştı! Dilan Polat hakkında karar belli oldu
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat'ın sosyal medyada yaptığı bir paylaşım nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Polat, adliyeye götürüldü. Savcılıktaki işlemlerin tamamlanmasının ardından hakkında adli kontrol talep edilerek nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, Polat'ın haftada bir gün imza atması ve yurt dışına çıkmaması şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

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