Gözaltına alınmıştı... Milyonların izlediği o isim tutuklandı! Selçuksports yöneticisi için flaş gelişme

Süper Lig maçlarını kaçak yayınlayan ve kullanıcıları yasa dışı bahis sitelerine yönlendiren o ünlü ismin kimliği sonunda deşifre edildi. Kıskıvrak yakalanan şüpheli adliyeye sevk edilirken, mahkemeden çıkan karar kaçak yayın dünyasını sarstı.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Gözaltına alınmıştı... Milyonların izlediği o isim tutuklandı! Selçuksports yöneticisi için flaş gelişme
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik ortak çalışma gerçekleştirildi.

İnternet üzerinden izinsiz kaçak yayın yapan ve kullanıcıları yasa dışı bahis sitelerine yönlendirdiği öne sürülen, kamuoyunda 'Selcuksport' adıyla bilinen S.Y., MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonuyla Denizli'de yakalandı.

KAÇAK MAÇ YAYINI VE YASA DIŞI BAHİS TEŞVİKİ

Yapılan incelemelerde, belirli bir ücret veya abonelik karşılığında Türkiye Süper Ligi maçlarının yayınlandığı bir internet sitesinin yayın haklarına sahip olmadan içerik sunduğu tespit edildi. Ayrıca siteye giriş yapan kullanıcıların çeşitli yasa dışı bahis platformlarına yönlendirildiği ve bu sitelere katılımın teşvik edildiği belirlendi.

PAMUKKALE'DE GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında internet sitesini yönettiği değerlendirilen ve kamuoyunda "Selcuksport" olarak tanınan S.Y.'nin kimliği tespit edildi. Şüpheli, Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

MAHKEME TUTUKLAMA KARARI VERDİ

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen S.Y., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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