İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için verdiği dayanışma mesajı Türkiye tarafından olumlu karşılandı. Uzmanlara göre, bu destek açıklaması bir adım daha ileri taşınmalı; İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni devlet olarak tanımalı.

Mekke'de toplanan 14'üncü İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısının sonuç bildirgesinde üye ülkeler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile dayanışma içinde olması istendi. Bu gelişme Türkiye tarafından olumlu karşılandı.



Uzmanlara göre, dayanışma açıklaması bir adım daha ileriye taşınmalı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devlet olarak tanınmalı.



Ada'da yaşayan Kıbrıslı Türklerin de Rumlarla birleşmek istemediğini belirten uzmanlar, KKTC'de kurulan yeni hükümetin de Kıbrıs davasına sahip çıktığı görüşünde.



21'inci Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Başkanı Gözde Kılıç Yaşın, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'de yaşananları Görüş Alanı Programı'nda değerlendirdi. Yaşın, suların ısındığı Akdeniz'deki tek konunun doğal kaynaklar olmadığını vurguladı.





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