Arjantin'deki G-20 zirvesi yarın başlıyor. G-20 zirvesi sürecinde liderlerin görüşme trafiği de oldukça yoğun. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat 22'de Amerikan Başkanı Trump'la bir araya gelecek. G-20 başladıktan bir gün sonra da Rusya Devlet Başkanı Putin ile buluşacak. Putin aynı gün Trump ile de görüşecek. G-20'de özellikle ekonomi konuları ön plana çıkacak. Türkiye zirvede "serbest ticaret vurgusu" yapacak.

Gözler G-20 zirvesinde... Liderlerin kameralara vereceği pozlar bile şimdiden merak ediliyor. Kim kiminle görüşecek? İkili görüşmelerde masaya hangi konular yatırılacak? Arjantin'deki G-20 toplantıları yarın başlayacak.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, G-20 öncesi havalimanında konuştu. Arjantin'deki toplantıda vereceği mesajları açıkladı.



Başkent Buenos Aires'te görüşme trafiği adeta baş döndürecek.



Erdoğan önce Amerikan Başkanı Donald Trump'la buluşacak.



İkilinin Fırat'ın doğusundaki durumu da görüşmesi bekleniyor.



Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de cumartesi günü bir araya gelecek. Erdoğan'la Putin geçtiğimiz gün telefonda görüşmüştü. Amerika'ya mesaj niteliğinde bir görüşme olmuştu. O telefona değindi Erdoğan S-400 konusuna. Washington'un tepkisini çeken, yerli parayla yapılacak S-400 alım-satımında teslimat tarihini bir kez daha vurguladı.



Arjantin'de düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'nde, Putin ve Trump da baş başa bir toplantı yapacak. Bu görüşme, 1 Aralık'ta Türkiye saatiyle 17.30'da olacak.



ulusal.com.tr