"Gözlüğünün altından bize niye baktın" dediler ve pompalı tüfekle vurdular

Olay, dün Samsun'un İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, sokağın huzuru bir anda patlayan silah sesleriyle bozuldu. İddiaya göre her şey, bir bakışma yüzünden başladı.

"NEDEN BİZE ÖYLE BAKIYORSUN?" KAVGASI

Saldırganların hedefindeki 39 yaşındaki H.G.E., kendisine yaklaşan şüphelilerin "Gözlüğünün altından bize niye bakıyorsun?" şeklindeki sorusuyla başlayan tartışma, saniyeler içinde yerini şiddete bıraktı.

Gözü dönen magandalar, yanlarındaki pompalı tüfeği ateşleyerek H.G.E.’yi sol ayağından vurdu.

Olay sonrası kaçan şüpheliler için İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri teyakkuza geçti. Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu, 32 yaşındaki M.D.A. ve 21 yaşındaki suç ortağı A.K. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki sorguları tamamlanan ve suç dosyaları kabarık olan iki şüpheli, bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Adliye girişinde kameralara yansıyan görüntülerde şüphelilerin rahat tavırları dikkat çekerken, savcılığın olayla ilgili soruşturmayı derinleştirdiği öğrenildi.