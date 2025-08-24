Gözlük kullananlara müjde! Çiziklerden kurtulmanın doğal yolları bulundu

Gözlük camlarında oluşan çizikler, net bir görüşün önündeki en büyük engellerden biri. Ancak artık yeni camlara para harcamadan, basit ve doğal yöntemlerle çiziklerden kurtulmak mümkün.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Gözlük kullananlara müjde! Çiziklerden kurtulmanın doğal yolları bulundu - Resim: 1

Gözlük kullanıcılarının en sık karşılaştığı sorunların başında gelen cam çizikleri, görüş kalitesini büyük ölçüde düşürüyor. Ancak Haber Global’e göre, bazı doğal yöntemlerle bu sorunun önüne geçilebiliyor. 

1 6
Gözlük kullananlara müjde! Çiziklerden kurtulmanın doğal yolları bulundu - Resim: 2

İşte çizikleri gidermenin pratik yolları:

2 6
Gözlük kullananlara müjde! Çiziklerden kurtulmanın doğal yolları bulundu - Resim: 3

Karbonat:

1 yemek kaşığı karbonatı birkaç damla su ile karıştırıp macun kıvamına getirin. Mikrofiber bez yardımıyla dairesel hareketlerle camlara uygulayın ve ardından suyla durulayın.

3 6
Gözlük kullananlara müjde! Çiziklerden kurtulmanın doğal yolları bulundu - Resim: 4

Diş Macunu:

Jelsiz ve renksiz diş macununu gözlük camına sürün, mikrofiber bezle yayın. Uygulamanın ardından camları durulayarak çiziklerin görünümünü azaltabilirsiniz.

4 6
Gözlük kullananlara müjde! Çiziklerden kurtulmanın doğal yolları bulundu - Resim: 5

Hindistancevizi Yağı:

Birkaç damla hindistancevizi yağını gözlüğün üzerine damlatın ve mikrofiber bezle hafifçe yayın. Fazla yağı bez yardımıyla silerek temizleyin.

5 6
Gözlük kullananlara müjde! Çiziklerden kurtulmanın doğal yolları bulundu - Resim: 6

Mısır Nişastası:

1 yemek kaşığı mısır nişastasını birkaç damla su ile karıştırarak macun hazırlayın. Bu karışımı camlara uygulayıp duruladıktan sonra çiziklerin azaldığını görebilirsiniz.

6 6
gözlük