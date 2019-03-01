İstanbul'un Ümraniye ilçesine yeni metro yapılıyor. M12 adıyla kamuoyuna duyurulan M12 Göztepe-Ümraniye metro hattı duraklarının nerelerden geçeceği, hangi durakları olacağı ve duraklarının isimleri belli oldu. Buna göre, hatta otomatik sürücüsüz trenler yer alacak. M12 Göztepe Ümraniye metrosu ne zaman açılacak ve istasyonları neler? İşte, tüm detaylar

Gülermak Ağır San. İnş. Taah. AŞ yüklenici firması tarafından 28.04.2017 tarihinde başlanan Göztepe-Ümraniye metrosu için 2.469.924.400,00 TL harcama yapıldı.Tam otomatik sürücüsüz (UTO) olarak inşa edilmektedir. Tüm otomatik sistemlerde olduğu gibi Peron Ayırıcı Kapı Sistemleri PAKS ile yolcu güvenliği sağlanacaktır. Bittiğinde 13 km uzunluğa sahip olacak ve 21 dakika seyahat süresi gerçekleştirecek M12 Göztepe-Ümraniye metrosu durakları da belli oldu. Bu hattı kullanmayı düşünen bireyler Göztepe-Ümraniye metrosu ne zaman açılacak sorusuna yanıt ararken istasyonları da bir hayli araştırıyor.



M12 GÖZTEPE-ÜMRANİYE METROSU NE ZAMAN AÇILACAK?



M12 Göztepe-Ümraniye metrosu açılış tarihi olarak Ocak 2020 hedefleniyor. İlgili hattın tamamlanmasının akabinde gerekli kontroller sağlandıktan sonra, bu tarih öne de çekilebileceği gibi daha geç de açılabilir.



GÖZTEPE-ÜMRANİYE METROSU DURAKLARI NELER?



Hattın içerdiği istasyonlar şu şekilde,



Göztepe 60.Yıl Parkı

Göztepe

Sahrayı Cedid

Yeni Sahra

Ataşehir

Finans Merkezi

Soyak Yenişehir

Atakent

Çarşı

Hastane

Kazım Karabekir



ENTEGRE OLUNAN HATLAR



Kuzey-güney doğrultusunda taşıma yapacak olan hat;



Çarşı istasyonunda M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattı ile,

Yeni Sahra istasyonunda M4 Kadıköy-Tavşantepe metro hattı ile,

Göztepe istasyonunda Marmaray işletmesi ile entegre olacaktır.