Gözyaşları ve güllerle karşılama! Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'ne geldi, Ankara'da yer yerinden oynadı

Mahkeme ve Yargıtay kararlarıyla hukuken yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu, tam 2,5 yıl aradan sonra ilk kez parti genel merkez binasına giriş yaptı.

Kurban Bayramı'nın 4'üncü Gününde "Liderlik" İzdihamı

Kurban Bayramı'nın 4'üncü gününde düzenlenen resmi bayramlaşma programı kapsamında genel merkeze gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşılamak için Türkiye'nin dört bir yanından gelen partililer, delegeler ve binlerce Ankaralı vatandaş genel merkez binası önünde adeta izdiham oluşturdu.

Tam iki buçuk yıllık bir ayrılığın ardından partinin ana karargahına geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, genel merkez girişinde partililer tarafından sloganlar, alkışlar ve güllerle karşılandı.

Örgüt tabanının yoğun sevgi gösterileri eşliğinde binaya giren Kılıçdaroğlu'nun, bu tarihi buluşmada 1 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilecek kritik Parti Meclisi (PM) toplantısı öncesinde çok önemli mesajlar vermesi bekleniyor.