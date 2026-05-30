Gözyaşları ve güllerle karşılama! Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'ne geldi, Ankara'da yer yerinden oynadı

Türk siyasetinde taşları yerinden oynatan ve Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği "mutlak butlan" (kesin hükümsüzlük) kararının ardından resmen başlayan hukuki restorasyon süreci, bugün CHP Genel Merkezi'nde tarihi görüntülere sahne oldu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma: Güncellenme:

Mahkeme ve Yargıtay kararlarıyla hukuken yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu, tam 2,5 yıl aradan sonra ilk kez parti genel merkez binasına giriş yaptı.

Kurban Bayramı'nın 4'üncü Gününde "Liderlik" İzdihamı

Kurban Bayramı'nın 4'üncü gününde düzenlenen resmi bayramlaşma programı kapsamında genel merkeze gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşılamak için Türkiye'nin dört bir yanından gelen partililer, delegeler ve binlerce Ankaralı vatandaş genel merkez binası önünde adeta izdiham oluşturdu.

Tam iki buçuk yıllık bir ayrılığın ardından partinin ana karargahına geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, genel merkez girişinde partililer tarafından sloganlar, alkışlar ve güllerle karşılandı.

Örgüt tabanının yoğun sevgi gösterileri eşliğinde binaya giren Kılıçdaroğlu'nun, bu tarihi buluşmada 1 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilecek kritik Parti Meclisi (PM) toplantısı öncesinde çok önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

Manisa'da 9 günlük dev Festival resmen başladı! İşte İlçe ilçe ücretsiz etkinlik rehberiManisa'da 9 günlük dev Festival resmen başladı! İşte İlçe ilçe ücretsiz etkinlik rehberiYurt
kemal kılıçdaroğlu chp
Günün Manşetleri
Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde savaş açtı!
Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'ne geldi
Türk Altın'dan Kurban Bayramı mesajı
Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol'dan
CHP Genel Merkezi'nde tarihi gün!
Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye
31 Mayıs Pazar Günü 21 ilde gök gürültülü sağanak yağış
Marmaris'te tur teknesi bir anda arızalandı, saniyeler içinde battı!
Naci Görür İstanbul depremi tahminini değiştirdi!
Radarları unutturacak icat! Görünmez dronları sesinden buluyor
Çok Okunanlar
31 Mayıs Pazar Günü 21 ilde gök gürültülü sağanak yağış 31 Mayıs Pazar Günü 21 ilde gök gürültülü sağanak yağış
Altında "Hürmüz Boğazı" depremi! Çeyrek altın rekor kırdı Altında "Hürmüz Boğazı" depremi! Çeyrek altın rekor kırdı
Son Dakika: Akaryakıt fiyatları pompayı sallıyor! Son Dakika: Akaryakıt fiyatları pompayı sallıyor!
Az önce deprem mi oldu? 30 Mayıs 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi Az önce deprem mi oldu? 30 Mayıs 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi
Esenyurt'ta kıskançlık dehşeti! Esenyurt'ta kıskançlık dehşeti!