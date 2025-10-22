Grand Kartal Otel'in davasında sona gelindi: Baro başkanından açıklama geldi

Bolu Barosu Başkanı Sinan Barut, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak'ta 78 kişinin hayatını kaybettiği ve 137 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangını davasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Barut, görevleri ne olursa olsun en ufak ihmali bulunan kişilerin hak ettikleri cezayı almaları gerektiğini söyledi.

OTEL SAHİBİ VE BELEDİYE YETKİLİLERİ DE YARGILANIYOR

Baro binasında gazetecilere açıklama yapan Barut, davanın detaylarına ilişkin bilgi verdi. Aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 20'si tutuklu toplam 32 sanığın yargılandığı Grand Kartal Otel davasında artık sona gelindiğini belirten Barut, sanıklara ilişkin mütalaanın savcılık tarafından tebliğ edildiğini anlattı.

Barut, mütalaanın tebliğinin ardından sanık müdafileri ve müşteki vekillerinin süre aldığını da sözlerine ekledi.

KARAR DURUŞMASI 27 EKİM'DE BAŞLAYACAK

Dava sürecindeki son aşamayı aktaran Barut, 27 Ekim'de başlayacak duruşmada müdafiler ve sanıkların esasa ilişkin son savunmalarını yapacağını, ayrıca müştekilerin de dinlenileceğini aktardı.

Barut, kovuşturmanın genişletilmesi talebinde bulunacak avukatların olacağını belirtti ve bu taleplere ilişkin, "Bunu mahkeme değerlendirecek." dedi.

Barut, duruşma süresine ilişkin olarak, "En son celsenin kaç gün süreceğini bilmiyoruz ama iki ya da üç gün süreceğini düşünmekteyiz. Sanıklar, sanık müdafileri ve müştekilerin fazla olması nedeniyle ama en nihayetinde bu celsede dava bitecek gibi görünüyor." şeklinde konuştu.

Bakanlık yetkililerinin bir kısmı hakkında soruşturma izni verildiğini ancak söz konusu kişilerin davaya müdahil edilmediğine de değinen Barut, adaletin şahıslara değil, hakikate hizmet ettiğini vurguladı. Barut, konuya ilişkin net duruşlarını şu sözlerle ifade etti: "Adalet şahıslara değil, hakikate hizmet eder. Biz, şahıslar kim olursa olsun, sorumlulukları, görevleri ne olursa olsun, eğer bu yangın olayında, yangın faciasında en ufak bir kusurları varsa cezalandırılmaları, hak ettikleri cezayı almaları tarafındayız."

"OLASI KAST MI, BİLİNÇLİ TAKSİR Mİ DEĞERLENDİRİLECEK"

Yangında 78 canın yitirildiğini acıyla anımsatan Barut, adaletin tecelli etmesinin önemine dikkat çekti. Barut, "Hakkaniyet gereği kişilerin aldıkları cezanın, yangında hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve ailelerin yüreğine bir nebze su serpmesi tarafındayız." diye konuştu. Barut, mahkemenin vereceği kararın hukuki niteliğine de değinerek, "Suçun vasıf ve mahiyetinin tanımı açısından bilinçli taksir mi, olası kast mı, yoksa sadece taksir hususunun olup olmadığını mahkemenin iyi şekilde değerlendireceğine inancım tam." değerlendirmesinde bulundu.

Baro Başkanı Barut, mahkeme başkanının sadece Grand Kartal Davası dosyasıyla ilgilendiğini ve bu dosyaya odaklandığını, başka duruşmalara çıkmadığını söyledi. Barut, mahkemenin hak edene hak ettiği cezayı vereceğine inancının tam olduğunu dile getirdi. Barut, 27 Ekim'deki duruşmaya katılımın yüksek olmasını beklediklerini, bakanların da duruşmayı takip etmesini beklediklerini belirterek, bu yoğunluktan dolayı mahkeme heyeti ve duruşma salonunda görevli kişilere karşı biraz daha toleranslı davranılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Grand Kartal Otel yangını davasının 3. duruşması, 27 Ekim'de Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu'nda başlayacak.