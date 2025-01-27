Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül diğer otelini kapattı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 78 vatandaş hayatını kaybederken Otel yönetiminden yeni bir açıklama geldi. Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün diğer oteli olan Gazelle Resort Spa Otel için kapatma kararı alındı.

"İŞLEMLER EN KISA SÜREDE TAMAMLANACAKTIR"

Otel yönetiminden yapılan açıklamada, "Gazelle Resort & Spa, yönetiminin inisiyatifiyle geçici bir süreliğine kapatma kararı almıştır. Bu karar, otelin faaliyetlerinin durdurulması ve hukuki sürecin tamamlanması süresince, doğru bilgilerin kamuoyuna iletilmesi adına alınmış bir adımdır. Otelin kapalı olduğu süreçte, misafirlerin mağduriyet yaşamamaları için iptal, iade ve mevcut rezervasyon durumları ile ilgili tüm gerekli önlemler alınmaktadır ve bu işlemler en kısa sürede tamamlanacaktır" denildi.