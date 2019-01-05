İzmir’deki İZBAN, METRO ve TRAMVAY krizi sürüyor. İzmir Metrosu Genel Müdürü Sönmez Alev görevinden istifa etti. İstifasını kıdemli personele açıklayan Alev, izne ayrıldı.

İZBAN işçilerinin greve başlaması, Metro’da da grev aşamasına gelinmesi üzerine İzmir’de üst düzey bir istifa yaşandı. İzmir Metro A.Ş. Genel Müdürü Sönmez Alev istifa etti. Sönmez Alev, Metro Genel Müdürlüğünün yanı sıra İZBAN A.Ş’nin de yönetim kurulu başkan yardımcısıydı. Alev, İZBAN A.Ş’deki görevinden de istifa etti.



İzmir Metrosu Genel Müdürü, istifasını cuma akşamı kıdemli çalışanlara da açıkladı. Sönmez Alev’in toplantı da çalışanlara, "Aziz Kocaoğlu’nu buraya getirirken anlaşmanın olacağını düşündüm. Ama olmadı. Benim artık bu görevde yapacağım bir şey kalmadı. Be nedenle istifa ediyorum ve izine ayrılıyorum” dediği öğrenildi.



Aziz Kocaoğlu ile Metro çalışanları Çarşamba günü bir araya gelmişti. O toplantı da Kocaoğlu işçilere sopa göstermişti.



İşçiler giydirilmiş yüzde 25 teklifi kabul etmeyince, Kocaoğlu çok sinirlenmişti.



Gerilimli toplantının ardından İzmir Metro Genel Müdürü Sönmez Alev’in görevden el çektirildiği de değerlendiriliyor.



Ulusal Kanal istifa gelişmesini hem Sönmez Alev’e hem de İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilisine sordu. Belediyeden “izne ayrıldı” yanıtı verilirken Sönmez Alev sorularımıza yanıt vermedi.



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