banner1002
Hacettepe Teknokent'te FETÖ operasyonu
Hacettepe Teknokent'te FETÖ operasyonu
Resmi Gazete'de yayımlandı
Resmi Gazete'de yayımlandı
Gül'den ABD'ye Gülen'in iadesi çağrısı
Gül'den ABD'ye Gülen'in iadesi çağrısı
May’in Brexit anlaşmasına ret
May’in Brexit anlaşmasına ret

Gri kategoride aranan terörist Rıdvan Ertaş teslim oldu

İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan PKK'lı terörist Rıdvan Ertaş, Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu.

Gri kategoride aranan terörist Rıdvan Ertaş teslim oldu

İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan PKK'lı terörist Rıdvan Ertaş'ın, Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğünce kırsal alanda ve çatışma bölgelerinde bulunan terör örgütü PKK mensuplarının deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda Irak ve Suriye kırsalında silahlı faaliyet yürüten, Bakanlığın "Terörden Arananlar Listesi"nde gri kategoride yer alan, 300 bin lira ödülle aranan terörist Ertaş'ın Habur Sınır Kapısı'na gelerek güvenlik güçlerine teslim olduğu ifade edilen açıklamada, Ertaş'ın terör örgütü PKK'ya Diyarbakır'dan katılım sağladığı kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #rıdvan ertaş
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.