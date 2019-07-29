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Gri kategoride aranan terörist yakalandı

AK Parti Erzurum Karayazı Belediye Meclisi Üyesi Savcı Küçük ile yeğeninin öldürülmesi olayının faili, gri kategorideki terörist Erzurum'da yakalandı.

Gri kategoride aranan terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığınca, Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan teröristin yakalandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan bir teröristin Erzurum'da yakalandığı bildirildi.

Söz konusu teröristin AK Parti Erzurum Karayazı Belediye Meclis üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük'ün öldürülmesi olayının faili olduğu belirlendi.

Erzurum'un Karayazı ilçesinde, 18 Haziran 2019 tarihinde AK Parti Karayazı Belediye Meclis üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük Turnagöl Mahallesi ile Anıtlı Mahallesi arasında arazide terk edilmiş haldeki araçta ölü bulunmuştu.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #erzurum
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