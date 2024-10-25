Gri kategoride yer alan terörist etkisiz hale getirildi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı

Gri kategoride yer alan "Zafer" kod adlı PKK/KCK terör örgütü mensubu Özcan Günay, Mardin'in Savur ilçesi kırsalında düzenlenen "Gürz-21" operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Operasyonun ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Gri kategoride yer alan terörist etkisiz hale getirildi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı
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Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak, Mardin'in Savur ilçesi kırsalında "Gürz-21" operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyonla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, Mardin'in Savur ilçesi kırsalında J-SİHA ve zırhlı araçlar desteğinde, JÖH, JOPER ve PÖH timlerince "Gürz-21" operasyonunun gerçekleştirildiğini belirtti.

Operasyon sonucu gri kategoride yer alan "Zafer" kod adlı terör örgütü PKK/KCK mensubu Özcan Günay'ın silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini ifade eden Ali Yerlikaya, "Etkisiz hale getirilen teröristin, 2014'te terör örgütüne katıldığı, 2018'de Suriye Afrin bölgesinde Zeytin Dalı Harekatı'nda bölücü terör örgütü saflarında yer aldığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yönelik çok sayıda eylem yaptığı yönünde istihbari bilgiler elde edildi. Operasyonu gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve kahraman emniyetimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız." dedi.

Kırmızı kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonu duyurduKırmızı kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonu duyurduGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

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