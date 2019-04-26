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Gri listedeki teröristler Hamit Aydoğan, Mehmet Reşat Tekin, Müslüm Irmak ve Mesut Aktaş öldürüldü

İçişleri Bakanlığından, dün gerçekleştirilen Bayrak-123 Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen 5 teröristten 4'ünün gri kategoride olduğu bildirildi. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar gri listedeki 4 teröristin öldürülmesinin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Gri listedeki teröristler Hamit Aydoğan, Mehmet Reşat Tekin, Müslüm Irmak ve Mesut Aktaş öldürüldü

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde dün Bayrak-123 Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen 5 teröristten 4'ünün Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride bulunduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında dün Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı unsurlarınca Lice ilçesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Etkisiz hale getirilen 4 teröristin Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride bulunan "Doktor Ferhat" kod adlı Hamit Aydoğan, "Reşit" kod adlı Mehmet Reşat Tekin, "Merhas" kod adlı Müslüm Irmak ve "Aziz Ararat" kod adlı Mesut Aktaş olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Öte yandan, "Doktor Ferhat" kod adlı Hamit Aydoğan'ın, sabotaj eğitimi almış, bombalı saldırıların patlayıcılarını hazırlayan terörist olduğu ve etkisiz hale getirilmesiyle olası birçok olayın da önlendiği bildirildi.

Teröristlerin 300 bin lira ödülle arandığı kaydedildi. 

Abdullah Ağar'dan çarpıcı açıklama
Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar gri listedeki 4 teröristin öldürülmesinin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ağar, "Dün etkisizLEŞtirilen 4 teröristin de GRİ LİSTEDE çıkmasının anlamı şu: Etkisizleştirilenlerin yerine içeriden ve dışarıdan istediği gibi takviye edemeyen örgüt, çoğu lider kadro ve kaşar ~700 teröristi sahaya sürdü. Sonrası Tespit-Takip-İmha. Darısı Sr ve IR’takilerin başına." dedi.

Etiketler; #içişleri bakanlığı #gri liste
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