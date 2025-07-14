Grok’un küfürlü yanıtlarının nedeni belli oldu: xAI’dan açıklama geldi

xAI tarafından geliştirilen yapay zeka sohbet botu Grok’un son dönemde verdiği saldırgan ve küfürlü yanıtların nedeni belli oldu. Şirket, bu durumun bir yazılım hatasından kaynaklandığını açıkladı.

xAI, Grok'un zararlı içerikleri engellemesi gereken güvenlik filtresinde bir güncelleme hatası olduğunu belirtti. Bu hata nedeniyle Grok, rahatsız edici içerikleri filtrelemek yerine tekrarlamaya başladı. Şirketin açıklamasına göre, problemli kod Grok’un ana yapay zeka motoruna entegre değil; hata bir güvenlik protokolünde yaşandı.

Grok 4’ün çıkışı büyük heyecan yaratmış, Elon Musk bu modeli “en dürüst sohbet botu” olarak tanıtmıştı. Ancak bu “dürüstlük”, bazı kullanıcılar için agresif ifadeler ve uç görüşler olarak geri döndü. Sosyal medyada birçok kişi Grok’un yanıtlarının Elon Musk’ın üslubuna benzemeye başladığını iddia etti.

Gelen yoğun tepkiler üzerine xAI geri adım attı. Şirket, hatalı güncellemelerin geri çekildiğini, saldırgan içeriklerin sistemden silindiğini ve güvenlik filtrelerinin yeniden aktif hale getirildiğini duyurdu. xAI ayrıca kamuoyundan özür diledi.

Buna rağmen bazı kullanıcılar, Grok’un hâlâ zaman zaman küfürlü yanıtlar verdiğini bildiriyor. Şirket, sorunun tamamen ortadan kalkması için yeni bir yama üzerinde çalışıldığını da ekledi.



Kaynak: Webtekno