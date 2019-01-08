Grup toplantılarında ABD'li heyetin ziyareti ve Fırat'ın doğusu vardı. Tepki sesleri yükseldi. Sırada MHP, CHP ve İyi Parti'nin açıklamaları var.

Partilerin grup toplantıları hareketliydi. Yoğun gündem arasında ön plana çıkan ABD'li heyetin Türkiye ziyareti oldu.



MHP Lideri Devlet Bahçeli öfkeliydi. ABD Başkanı Turmp'ın güvenlik danışmanı John Bolton'a hatırlatmada bulundu.



Türkiye'nin önünde olası bir Fırat operasyonu var. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bu konuya değindi.



Bahçeli de sessiz kalmadı.



Suriye sahasında baş döndüren gelişmeler oluyor. MHP lideri, ABD'nin asker çekmesine temkinli yaklaşıyor.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedefinde ise Cumhurbaşkanı vardı.



ulusal.com.tr