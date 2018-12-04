Grup toplantılarının gündeminde yerel seçim dışında terörle mücadele ve dış politika da vardı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hedefinde Norveç'in başkenti Oslo'da geçen hafta bir araya gelen PKK açılımının mimarlarından Akil insanlar heyeti vardı. Sert tepki gösterdi Bahçeli.
Bahçeli'nin gündeminde Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden protestolar da vardı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı Kaçıkçı cinayeti üzerinden eleştirdi.
Akşener'in gündeminde ise T.C. tabelaları ve FETÖ vardı.
Ekonomideki kötü gidişata ilişkin de mesajlar veren Akşener, ilginç bir benzetme yaptı.
ulusal.com.tr
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.