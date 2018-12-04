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Grup toplantılarının gündeminde terörle mücadele ve dış politika da vardı

Grup toplantılarının gündeminde terörle mücadele ve dış politika da vardı. MHP'den Norveç'in başkenti Oslo'da geçen hafta bir araya gelen PKK açılımının mimarlarından Akil insanlar heyetine sert tepki geldi. CHP Kaçıkçı krizi üzerinden, İyi Parti ise FETÖ üzerinden AKP politikalarını eleştirdi.

Grup toplantılarının gündeminde terörle mücadele ve dış politika da vardı
Grup toplantılarının gündeminde yerel seçim dışında terörle mücadele ve dış politika da vardı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hedefinde Norveç'in başkenti Oslo'da geçen hafta bir araya gelen PKK açılımının mimarlarından Akil insanlar heyeti vardı. Sert tepki gösterdi Bahçeli.

Bahçeli'nin gündeminde Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden protestolar da vardı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı Kaçıkçı cinayeti üzerinden eleştirdi.

Akşener'in gündeminde ise T.C. tabelaları ve FETÖ vardı.

Ekonomideki kötü gidişata ilişkin de mesajlar veren Akşener, ilginç bir benzetme yaptı.


ulusal.com.tr
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