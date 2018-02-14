İçişleri Bakanlığı'nın "Aranan teröristler" listesine yeni eklemeler yapıldı. Yeni eklenenler arasında Grup Yorum üyeleri de yer aldı. Grup Yorum üyeleri, "DHKP-C terör örgütü üyesi" oldukları iddiasıyla "gri liste"ye konuldu ve ihbar edenlere 300 bin TL ödül öngörülüyor.

Grup Yorum'un üyeleri Aranan Teröristler Listesi'ne eklendi.



Grup üyeleri, Selma ve İnan Altun ile Ali Aracı ve İbrahim Gökçek, İçişleri Bakanlığı'nın "Aranan teröristler" listesine konuldu.



"Gri liste"ye isimleri yerleştirilen grup üyelerini ihbar edenler için 300 biner TL para ödülü vadediliyor.



DHKP-C terör örgütü üyeliği ile suçlanan Grup Yorum üyelirini ihbar edenler için 300 biner TL para ödülü verilecek.





İçişleri Bakanlığı, "Aranan teröristler" listesini geçtiğimiz günlerde güncellemiş, Kırmızı, yeşil, mavi, turuncu ve gri olmak üzere beş farklı kategoride aranan yaklaşık 900 kişi için 300 bin lira ile 4 milyon lira arasında ödül konulmuştu.





