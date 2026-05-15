GSB 2 bin 610 personel alımı ne zaman? Gençlik ve Spor Bakanlığı başvuru şartları neler?
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2 bin 610 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu. Mülakatsız yapılacak alımlar için başvurular 18-24 Mayıs tarihleri arasında alınacak.
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), Gençlik Haftası kapsamında büyük bir istihdam hamlesi başlattı. Bakan Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ülke genelindeki teşkilatlarda görevlendirilmek üzere farklı branşlarda personel alımı sürecinin başladığını belirtti.
Sınav yok, KPSS puanı esas alınacak
Personel alım sürecinde en dikkat çeken detay, yazılı veya sözlü sınav (mülakat) yapılmayacak olması. Yerleştirmeler, 2024 yılı KPSS B grubu puan sıralaması esas alınarak gerçekleştirilecek.
GSB 2 BİN 610 HANGİ KADROLARA PERSONEL ALINACAK?
Toplam 2 bin 610 kişilik kontenjan için belirlenen kadro dağılımı şu şekildedir:
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Ön Lisans): 1000 kişi
Destek Personeli (Temizlik - Ortaöğretim): 783 kişi
İklimlendirme Personeli: 204 kişi
Havuz Suyu Operatörü: 180 kişi
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Lisans): 150 kişi
Sıhhi Tesisatçı: 121 kişi
Elektrik Tesisatçısı: 114 kişi
Marangoz: 58 kişi
GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Adaylar başvurularını 18 - 24 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek. Başvuru işlemleri dijital ortamda, e-Devlet şifresi ile Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden tamamlanacak.
"Yeni duyurular yolda"
Bakan Bak, açıklamasında personel alımı çalışmalarının devam ettiğini de vurgulayarak, "Farklı kadro ve görev alanlarına yönelik çalışmalarımız sürmektedir. Yeni duyurularımızı çok yakında kamuoyuyla paylaşacağız." ifadelerini kullandı.