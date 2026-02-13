"Guinness rekorlu inşaatlar yaptım" demişti: Furkan Apartmanı davasında karar

Gaziantep’in Nizip ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 51 kişinin hayatını kaybettiği Furkan Apartmanı’yla ilgili davada karar açıklandı.

Nizip Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanıklar Faik Ö., Eyüp Ö., Bülent B., Nejdet A., Mehmet A., Oktay A., Ömer Ş., Coşkun Ş., sanık avukatları, maktul avukatları ve maktul aile yakınları katıldı. Tutuklu sanık Hasan Hüseyin S. ile ev hapsinde olan sanık Yılmaz Şahin Y. ise SEGBİS üzerinden duruşmaya bağlandı.

"REKORLAR KİTABI'NA GİREN İNŞAATLAR YAPTIM"

Sanık Hasan Hüseyin S. son savunmasında, "Türkmenistan'da, Guinness Rekorlar Kitabı'na giren inşaatlar yaptım” diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Müteahhit olsaydım, diğer 69 binamda olduğu gibi bu inşaatın da başında dururdum ve hiçbir aşamasından ayrılmazdım. Söz konusu arsanın sahibi de müteahhidi de kardeşim Abdullah S.'dir. Bu binada adımın geçmesinin tek nedeni soyadımın S. olmasıdır. Babamızın mesleği gereği çocukluğumuzdan beri inşaat sektörünün içindeydik. Ben bu işe 25 yaşında başladım, babam hem bana hem de Abdullah'a her zaman destek olmuştur. O dönem Dörtyol'daki bir inşaatta görev alıyordum. Furkan Apartmanı inşaatı süresince ise pazar günleri dahil olmak üzere, daire satışları için inşaatın başında bulunuyordum. Ayrıca Türkmenistan'da, Guinness Rekorlar Kitabı'na giren inşaatlar yaptım. Beraatimi talep ediyorum"

Tutuksuz sanıklar da suçsuz olduklarını öne sürerek beraatlerini talep etti.

Maktullerin yakınları ise Nizip’te yalnızca tek bir binanın yıkılmasının, yapının sağlam inşa edilmemesinden kaynaklandığını savunarak sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, bilinçli taksirle öldürme suçundan Faik Ö. ve Eyüp Ö. hakkında 14 yıl 5 ay hapis cezasına hükmetti. Eyüp Ö., kararın ardından tutuklandı. Faik Ö.’nün ise duruşmaya mazeret bildirerek katılmadığı öğrenildi.

Aynı suçtan Necdet A. hakkında 8 yıl 10 ay, Yılmaz Y. hakkında ise 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Heyet, taksirle öldürme suçundan Orhan Z., Oktay A. ile belediye personeli Bülent B. hakkında 5 yıl 5 ay hapis cezasına karar verdi.

Mehmet A. yönünden zamanaşımı nedeniyle davanın düşmesine hükmedildi. Çoşkun Ş., Ömer Şahin Ş. ve Hasan Hüseyin S. hakkında ise beraat kararı verildi.

NE OLMUŞTU?

Nizip Ağır Ceza Mahkemesi’nce 19 Temmuz 2024’te görülen karar duruşmasında, mühendis sanık Yılmaz Şahin Y. hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti. Sanıklar Faik Ö., kardeşi Eyüp Ö. ve Nejdet A. hakkında ise delil yetersizliği nedeniyle beraat kararı kurulmuştu.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi, Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı ile tarafların itirazı üzerine dosyayı inceleyerek yerel mahkeme kararını bozdu.

Kararda, beraat kararı verilen sanıklar Faik Ö. ve kardeşi Eyüp Ö. hakkında "kolon kesilmesi" iddiasıyla yeni bir iddianame hazırlandığı, bu nedenle olayın bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Dosyaların birleştirilmesi ve sanıkların birlikte yargılanması gerektiğinin vurgulandığı kararda, "Tüm dosyaların birleştirilmesine karar verilerek, tüm delillerin birlikte tartışılması hakkaniyetli bir yargılama için gerekli olmakla birlikte yerel mahkemece verilen hükmün bozulmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.