FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in iadesi, Washington'daki Adalet Binasında masaya yatırıldı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve mevkidaşı William Barr arasındaki görüşme bir buçuk saat sürdü.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Amerikalı mevkidaşı William Barr, Amerika Adalet Bakanlığı binasında buluştu. Masada FETÖ elebaşının iadesi vardı.



Bakan Gül, Barr ile görüşmesinin ardından kameraların karşısına geçti. 1.5 saat süren görüşme ile ilgili detayları aktardı.



İkili arasındaki görüşme, Amerikalı Adalet Bakanı'nın göreve gelmesinden sonra ilk kez yapıldı. Bakan Gül, verimli bir görüşme olduğunu söylese de, henüz kesin bir sonuca varılamadı.



Gül, Türkiye'nin FETÖ konusundaki tezlerini ABD makamlarına en güçlü şekilde bir kez daha dile getirdiklerini ve getirmeye devam edeceklerini vurguladı.



Türkiye daha önce ABD makamlarına, deliller, belgeler ve iade talepnameleri iletmiş ancak, konu adli mercilere intikal ettirilmemişti.





ulusal.com.tr