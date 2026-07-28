Gülben Ergen adliye kapısında isyan etti: “İyilikten maraz doğar, kendimi mağdur hissediyorum”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında adliyeye çağrılan Gülben Ergen savcılığa ifade verdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Gülben Ergen adliye kapısında isyan etti: “İyilikten maraz doğar, kendimi mağdur hissediyorum”
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturmasında adli süreç devam ediyor.

Dosya kapsamında savcılığın sadece şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen'i değil; gazeteci Uğur Dündar, sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, oyuncu Elçin Sangu ile rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin'i de ifadeye çağırdığı öğrenilmişti.

“BEN DE KENDİMİ MAĞDUR HİSSEDİYORUM”

Soruşturma süreci işlerken, ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına gelen Ergen, savcılık katına geçmeden önce adliye girişinde kendisini bekleyen basın mensuplarıyla karşılaştı. Ergen, yaptığı açıklamada, "İyilikten maraz doğar. Herkes gibi ben de çok üzgünüm. Ben de kendimi mağdur hissediyorum. Bağış yaptığım için bütün iyi niyetli insanlar gibi. Çocukların harçlıklarından deprem zamanı, yangın zamanı biriktirip yolladıkları paralara bizim de bağışımız dahil oldu maalesef. Çok üzgün ve çok kırgınım" ifadelerini kullandı.

Basın mensuplarına yaptığı açıklamaların ardından adliye koridorlarına yönelen sanatçı, soruşturmayı yürüten makamlara geçerek beyanda bulundu. Resmi ifade işlemlerinin noktalanmasıyla birlikte Gülben Ergen adliye binasından ayrıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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