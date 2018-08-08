Bir dönem Fetullah Gülen'in en yakınındaki isimlerden Nurettin Veren, FETÖ ile iltisaklı siyasetçilerin ve bakanların isimlerinin gizlendiğini öne sürdü. Veren, Genelkurmay'da 2006 yılında verdiği 8 saatlik ifade kaydının açıklanması durumunda bütün isimlerin ortaya çıkacağını iddia etti.

Fetullah Gülen'in eski başmuavini, şimdi Yeni Akit'te köşe yazarlığı yapan Nurettin Veren, ısrarlı taleplerine rağmen kendisini dinlemeyen TBMM Darbe Araştırma Komisyonu'na çok sert suçlamalar yöneltti. Veren, daha önce açıkladığı FETÖ ile iltisaklı siyasilerin ve bakanların isimlerinin raporlarda gizlendiğini de öne sürdü. 2006 yılında Genelkurmay'a FETÖ'ye ilişkin önemli bilgiler verdiğini ve 8 saatlik bir video kaydı olduğunu iddia eden Veren, "Benim Genelkurmay'a vermiş olduğum kaset bulunduğu halde, ortaya çıkarılamaması ve üzeri örtülmek istenmesi, kimleri, hangi bürokratları ve hangi siyasileri korumak için yapılmaktadır?" diye sordu.



Veren'in yazının satırbaşları şöyle:



TBMM Darbe Araştırma Komisyonu yapmış olduğu çalışmalarla neyi bulmuştur?



Darbe sonrası kendisini FETÖ imamı ve itirafçısı olarak tanıtan, pek çok kişi çağırılıp dinlendi. 22 yıldır bu örgütle mücadele eden Nurettin Veren, niçin çağrılıp dinlenmedi, sizce bunda bir kasıt yok mudur?



Darbe Araştırma Komisyonu Başkanı Reşat Petek ile telefonda görüştüm ve benim de mutlaka ifademi alıp raporun içerisine konulmasını, vereceğim önemli bilgileri meclise sunulması için teklifte bulundum.



Fakat maalesef benimle görüşülmek istenmedi.



Daha önceki kitaplarımda ve röportajlarımda, FETÖ ile iltisaklı isimlerini verdiğim siyasilerin ve bakanların rapordan çıkarılarak meclise sunulduğunu öğrendim ve hayret ettim. Fakat yıllar önce yazdığım kitaplarımda isimleri ve resimleri var.



Rapora maalesef benimle ilgili tek bir kelime dahi yazmadan üzerini örttüler.



Mevki ve makam için kendilerini lanse eden bu insanların verdiği raporun, FETÖ mücadelesinde ne gibi faydaları olmuştur. Bu görevi kendilerine iş edinen, durumdan vazife çıkaran, kendi reklam ve propagandalarını yapan insanlar, yaraya merhem olmak ve çözüm için değil, doğrudan doğruya kendi siyasi kariyerleri adına yatırım yapmışlardır.



Şimdi yeni Türkiye, yeni hükümet ve Başkanlık sisteminde, bence yapılması gereken en önemli iş, FETÖ ile mücadele karargahın da yeni meclis ve yeni bakanlıklarla, FETÖ ve darbe ile Mücadele Araştırma Komisyonu yeniden, güvenilir ve bu örgütün iç yapısını, stratejilerini ve taktiklerini bilen, uzman kişilerle yeniden kurulmalıdır.



Pek çok itirafçı ve eski FETÖ’cülerden bilgiler alınıp, dünyanın değişik yerlerinden Türkiye'ye geri dönmek isteyen pişmanlık ve itirafçılık yasasıyla FETÖ’den kurtulmak isteyenler, bu kurulacak olan komisyona gelerek de pek çok bilgi verebilirler.



Kapıyı pencereyi sımsıkı kapatıp, herkesi FETÖ’ye gitmeye ve sığınmaya mecbur ederseniz, aynen daha önceki yıllarda Adnan Oktar’ın kendine köle ettiği ve sığınmaya mecbur ettiği insanlar gibi, raporun hiçbir faydası olmaz...



Daha önceki yıllarda Genelkurmay'da vermiş olduğum FETÖ ile ilgili çok önemli bilgiler olmasına rağmen, 8 saatlik bu görüntülü ifadem 2006’dan 2017 yılına kadar, yani 11 yıl ortaya çıkmadı. Daha sonra 2017 yılında Sözcü gazetesi bu kasetin bulunduğunu, Nurettin Veren’in ifade kasetinin kaybolmadığını, şu anda Ankara Cumhuriyet Savcılığının adli emanetinde bulunduğunu açıkladı.



O günkü Genelkurmay Başsavcısı tarafından da doğrulandı ve manşet yapıldı.



İfademi alan Zekeriya D. isimli savcının da, FETÖ’nün ahlaksız kumpası ile görevinden uzaklaşmak zorunda kaldığını bizzat kendisi söyledi.



Şimdi aradan geçen bu iki yıla yakın zaman içerisinde, benim Genelkurmay'a vermiş olduğum kaset bulunduğu halde, yine ortaya çıkarılamaması ve üzeri örtülmek istenmesi, kimleri, hangi bürokratları ve hangi siyasileri korumak için yapılmaktadır?



Bu kasetin içeriği çözümlenerek, sayın Başkanımıza ve ilgili bakanlıklara bu kaset iletilmedir. Kaset yine aynı şekilde yok edilebilir ve üstü örtülebilir. Yeni kurulması gereken Meclis Araştırma Komisyonu, ilk iş olarak bu 11 yıl gizli kalmış olan Genelkurmaydaki kasete el koyarak, pek çok gizli olayları ortaya çıkarabilir."