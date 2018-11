ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Trump "Türkiye için ne yapabileceğimize her zaman bakıyoruz" diyen Trump, "Gülen'in iade konusunu şu an ele almıyoruz" ifadesini kullandı.

ABD ve Türkiye arasında anlaşılamayan noktalardan biri FETÖ ele başısı Fetullah Gülen'in iadesi... ABD Başkanı Donald Trump'tan konuyla ilgili çarpıcı bir açıklama geldi.



"Türkiye için ne yapabileceğimize her zaman bakıyoruz" diyen Trump, FETÖ elebaşının iadesi konusunda ise "Gülen'in iade konusunu şu an ele almıyoruz" dedi.



Trump'ın bu açıklamasının Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından gelmesi dikkat çekti.



Erdoğan ile Trump dün bir telefon görüşmesi yapmıştı.



Görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra, Cemal Kaşıkçı cinayeti, Amerika'da devam eden FETÖ soruşturmaları, Suriye'de terörle mücadele faaliyetleri ve ikili ekonomik ilişkiler masaya yatırıldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a, ABD'nin terör örgütü PKK'nın Suriye koluna yönelik yardımlarının sona erdirilmesi hususundaki beklentilerini de dile getirdi.



ulusal.com.tr