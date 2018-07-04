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Gülen'in korumaları tutuklandı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i korumak amacıyla örgüt tarafından görevlendirildiği belirtilen 3 eski emniyet müdürü tutuklandı

Gülen'in korumaları tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'i korumak amacıyla örgüt tarafından görevlendirildikleri belirtilen 3 eski emniyet müdürü tutuklandı.

FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 29 Haziran Cuma düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 eski emniyet müdürü, Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, soruşturma savcısına ifade verdi.

Savcı, şüphelileri tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Sulh ceza hakimi, sorgulama sonucunda şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi.

Eski emniyet müdürleri Mustafa G, Kamil T. ve Mahir K'nin 17-25 Aralık sonrası örgüt elebaşı Fetullah Gülen'i korumak amacıyla örgüt tarafından görevlendirildikleri belirlenirken, aynı kapsamda hakkında gözaltı kararı verilen eski emniyet müdürü Suat Ç'nin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Yakın dövüş teknikleri konusunda eğitimli emniyet müdürlerinin nöbetleşe, farklı tarihlerde ABD'ye gittikleri de tespit edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö #Gülen #koruma
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