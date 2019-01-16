NATO üyesi 29 ülkenin genelkurmay başkanları, Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi. Bölgesel güvenlik, askeri strateji ve caydırıcılık gibi konular ele alındı

Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in de katılım gösterdiği NATO Genelkurmay Başkanları toplantısı Brüksel'de başladı.



Toplantılarda küresel güvenlik sınamaları, NATO operasyonları ve misyonları görüşülüyor.



NATO Karargahı'nda iki gün sürecek toplantı sırasında Orgeneral Yaşar Güler'in, Amerikalı mevkidaşı Joseph Dunford'la görüşmesi bekleniyor.



Güler'in aynı zamanda Pakistan ve İspanya genelkurmay başkanlarıyla da görüşmesi öngörülüyor.



Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile bir araya geldi.



Brüksel'deki NATO Karargahı'nda gerçekleşen Güler-Dunford görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü.



Görüşme basına kapalı yapıldı.



Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Güler ve Dunford'un bir araya gelerek Suriye'deki iş birliğini ele alacaklarını duyurmuştu.



İkili en son 8 Ocak'ta Dunford'un Türkiye ziyareti kapsamında Ankara'da bir araya gelmişti.



ulusal.com.tr

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