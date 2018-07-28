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Güler: Terörle mücadelemiz sürecek

Ege Ordu Komutanlığı'nı ziyaret eden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Pilotaj Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Terörle mücadelede hava kuvvetlerinin önemine değinen Güler, "son PKK'lı etkisiz hale getirilene kadar operasyonlarımız sürecek" dedi.

Güler: Terörle mücadelemiz sürecek

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İzmir'deki temasları kapsamında Çiğli'de bulunan 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı Pilotaj Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Güler'e, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de eşlik etti.

Uçuş eğitimlerini tamamlayan değişik rütbelerdeki 52 pilota, diploma ve bröveleri  verildi. Tören, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ilk defa yapılıyor olması nedeniyle büüyk önem arz ediyor.

Törende konuşan Güler, önemli mesajlar verdi.

Güler, Hava Komutanlığı'nın terörle mücadeleye katkısını anlattı.

Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Hasan Küçükakyüz de 15 Temmuz'u hatırlattı, hava kuvvetlerininin gücüne değindi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #orgeneral #Yaşar Güler #açıklama #terörle mücadele
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