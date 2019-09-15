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Güler ve Dunford görüştü

Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölgeye ilişkin görüşmeler sürüyor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Amerikalı mevkidaşıyla görüştü.

GÜNDEM 15.09.2019, 14:04
Güler ve Dunford görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Amerika Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford'la bir görüşme gerçekleştirdi.

Güler ve Dunford, Slovenya'daki NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısında bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin bilgilendirme Milli Savunma Bakanlığının internet sitesinden yapıldı.

Açıklamada, ana gündem maddesinin Güvenli Bölge olduğu ifade edildi. Amerika'ya, Türkiye'nin görüş ve beklentileri aktarıldı.

Görüşmede, NATO güvenlik konularının da konuşulduğı belirtildi.

ulusal.com.tr

#fıratın doğusu #suriye #abd #Yaşar Güler
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